اكاديمي صيني: الثقافة هي أساس تطور العلاقات بين طهران وبكين

وصرح جانغ فو ينغ في تصريح لوكالة أنباء إرنا اليوم الثلاثاء أن التاريخ الطويل للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين سجل أفضل فترة للعلاقات الثنائية، معتبرا ان هذه رسالة للجيل القادم مفادها أن عليهم تعزيز هذه العلاقات بشكل مستمر على هذه الاسس القوية.

وإشار إلى مشاركة الفنانين الإيرانيين في المعارض المختلفة في الصين منها السياحية والحرف اليدوية والأفلام والموسيقى في الفترة قبل تفشي كورونا ، قائلا: إن أجمل الأعمال المعروضة في هذه المعارض كانت من صنع الفنانين الإيرانيين الذين قدموا الثقافة الإيرانية إلى العالم بافضل شكل ممكن.

واضاف الأستاذ في جامعة تشينغهوا: لطالما كانت الثقافة الفارسية مهمة بالنسبة للعالم.. يرغب الفنانون الصينيون في تطوير هذه العلاقات الثقافية بعد انتهاء ازمة كورونا ، حيث تربطهم علاقات واسعة مع إيران على مدار الأربعين عامًا الماضية.

واكد ان الصينيين مهتمون بمعرفة المزيد من إيران لأن لديها إمكانيات وطاقات هائلة في المجالات الثقافية والفنية.

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