انتاج جهاز تشخيص البكتريا المسببة للامراض في جامعة شريف للصناعة

وهذا الجهاز يتميز بانه محمول وسعره رخيص ويتمتع بحساسية وسرعة كبيرة في كشف وتشخيص مختلف انواع البكتريا.

واعلنت لجنة توسيع تقنية النانو ان انتاج هذا الجهاز يترك تاثيرا ايجابيا كبيرا في مختلف المجالات الصحية والعلاجية والصناعات الغذائية وكذلك في مجال رقابة جودة مختلف المحاصيل ويسهم في خفض ملوثات البيئة.

واوضحت طالبة الدكتوراه في الكيمياء بجامعة شريف الصناعية "صبا رنجبر" ان الهدف من انتاج هذا الجهاز هو الحصول على جهاز يمكن حمله ويتمتع بدقة وسرعة في تشخيص البكتريا بسعر رخيص يحل محل الاجهزة الغالية و المعقدة التي تستخدم في تشخيص البكتريا المسببة للامراض في البيئة.

واضافت ان هذا الجهاز يساعد ايضا في تشخيص المياه الملوثة بالبكتريا حيث يمكن استخدامه كجهاز فاعل في القطاع الصحي والبيئة.

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