اصدار الحكم بالسجن على جاسوسين في ايران

وقال غلام حسين اسماعيلي اليوم الثلاثاء في موتمره الصحفي ال 31 عن اصدار حكم السجن بحق جاسوسين احدهما يدعى مسعود مصاحب الذي كان أمين عام لجمعية الصداقة النمساوية الإيرانية وكان مرتبطا بأجهزة المخابرات الألمانية والصهيونية وشارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو والعلاجية والطبية وقدم للأجانب الإمدادات في هذه المجالات وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ، وتم التأكيد على الحكم المذكور.

وتابع:كان هناك أيضًا شخص يدعى شهرام شيرخاني كان جاسوسا وعميلا وباع المعلومات لبريطانيا في مختلف المجالات الحساسة وحاول انضمام بعض المدراء وتجنيد عناصر للمشاركة في التجسس و تم التعرف عليه وحكم عليه بالسجن 10 سنوات لتقديم الاجانب معلومات بشان اتفاقيات المصرفين المركزي والوطني.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية ردا على سؤال حول اعتقال عدد من الجواسيس: انه تم خلال الايام الاخيرة اعتقال عدد من الجواسيس والعملاء للاجانب.

انتهى** 1453

