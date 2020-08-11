١١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٢١ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83903914
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البوسنة والهرسك تعرب عن تقديرها لدعم ایران لها

البوسنة والهرسك تعرب عن تقديرها لدعم ایران لها

بلغراد/ 11 اب/ اغسطس – اعرب رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش عن تقديره للشعب الايراني لوقوفه الى جانب شعب البوسنة والهرسك ودعمه في مختلف الفترات الصعبة.

واشار جعفروفيتش اليوم الثلاثاء خلال مراسم توديع السفير الايراني في البوسنة والهرسك محمود حيدري اشار الى دعم ايران حكومة وشعبا لشعب بلاده وقال انه لقد اثبتت صداقة الحكومة والشعب الايراني مع شعب البوسنة والهرسك وان تقديرنا للشعب الايراني لا نهاية له.

واعرب جعفروفيتش خلال هذا اللقاء عن شكره للرئيس حسن روحاني بمناسبة رسالته حول الذكرى الخامسة والعشرين للابادة الجماعية في سريبرينيتشا.

كما اعرب عن تقديره لاجراءات السفير الايراني في البوسنة والهرسك في مجال تقدم العلاقات بين البلدين الى الامام. 

ومن جانبه قدم السفير الايراني في هذا اللقاء شرحا حول الانجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وقال ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية مع البوسنة والهرسك ودعم استقلالها ووحدتها واستقرارها والتعايش الودي بين كافة طوائفها ومكوناتها.

انتهى**2018

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