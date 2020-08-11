البوسنة والهرسك تعرب عن تقديرها لدعم ایران لها

واشار جعفروفيتش اليوم الثلاثاء خلال مراسم توديع السفير الايراني في البوسنة والهرسك محمود حيدري اشار الى دعم ايران حكومة وشعبا لشعب بلاده وقال انه لقد اثبتت صداقة الحكومة والشعب الايراني مع شعب البوسنة والهرسك وان تقديرنا للشعب الايراني لا نهاية له.

واعرب جعفروفيتش خلال هذا اللقاء عن شكره للرئيس حسن روحاني بمناسبة رسالته حول الذكرى الخامسة والعشرين للابادة الجماعية في سريبرينيتشا.

كما اعرب عن تقديره لاجراءات السفير الايراني في البوسنة والهرسك في مجال تقدم العلاقات بين البلدين الى الامام.

ومن جانبه قدم السفير الايراني في هذا اللقاء شرحا حول الانجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وقال ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية مع البوسنة والهرسك ودعم استقلالها ووحدتها واستقرارها والتعايش الودي بين كافة طوائفها ومكوناتها.

انتهى**2018