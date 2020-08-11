اللواء باقري : مستشفيات القوات المسلحة استقبلت لحد الان 20 الف مصاب بفيروس كورونا

وفي تصريحه للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مقر الامام الرضا (ع) الطبي والصحي التابع للقوات المسلحة الايرانية، اضاف اللواء باقري : ان هذا المقر تاسس منذ 5 اشهر ونصف ويواصل في تقديم خدماته المستدامة على صعيد القوات المسلحة في البلاد.

وتابع : نحن لانزال نستقبل في مستفياتنا المرضى المصابين بفيروس كورونا، ويرقد حاليا نحو 650 مصاب في هذه المستشفيات، التي استقبلت خلال الفترة ذاتها ما يبلغ الـ 20 مصاب.

كما نوه بالابحاث والجهود العلمية لدى القوات المسلحة، مصرحا : نحن تلقينا لحد الان اكثر من 100 مقترح، حيث تمت المصادقة على 18 منها والتي دخلت حيز التنفيذ في مختلف المجالات الصحية مثل الادوية والاوكسيجين.

واكد اللواء باقري على استمرار النشاطات الطبية والعلاجية لدى القوات المسلحة نظرا للظروف المعلنة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا؛ مبينا ان مهام القوات المسلحة قائمة على مدار الساعة وغير قابلة للتوقف.

انتهى ** ح ع