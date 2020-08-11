الشرطة الايرانية تعلن استعدادها للتعاون الشرطي مع دول منظمة ايكو

جاء ذلك خلال اللقاء بين العميد مجتبائي اليوم الثلاثاء مع "جان دوست آسانوف" نائب رئيس قسم الشوون الامنية بمنظمة ايكو للتعاون الاقتصادي، والذي عقد في مقر الشرطة الدولية التابع لقوى الامن الداخلي بطهران.

واشار القائد الامني الايراني الى العلاقات الجيدة بين مسوولي الشرطة الدولية في ايران ومنظمة ايكو؛ قائلا : ان الشرطة الايرانية مستعدة لكافة انواع التعاون مع قوات شرطة لدى الدول الاعضاء في المنظمة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وتهريب المخدرات وتوسيع الدبلوماسية الشرطية.

من جانبه اعرب جان دوست آسانوف عن ارتياحه بشان هذا اللقاء؛ مصرحا : ان منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) تحرص على الاستفادة من طاقات الشرطة الدولية الايرانية؛ واصفا تعزيز العلاقات بين الجانبين لارتقاء الاليات الامنية، بانه امر ضروري.

انتهى**2018/ح ع **