الجيش بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في تصنيع شاحنات نقل الدبابات

وفي تصريحه على هامش زيارة وحدة انتاج شاحنات نقل الدبابات في مجمع "الشهيد زرهرن" الصناعي التابع للقوة البرية للجيش اليوم الثلاثاء، اضاف العميد نعمتي : اننا استطعنا بفضل الهمم الشبابية العليا وجهود المختصين لدينا ان نتحرر من قيود التبعية ونبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج هذه الشاحنات الثقيلة للغاية.

وتابع مخاطبا القوى الشبابية المختصة في مجمع الشهيد زرهرن : نحن نمرّ حاليا بظروف الحظر لكنكم استطعتم ان تجعلوا من هذه الظروف فرصا مواتية لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الاجهزة والمعدات الثقيلة.

واكد، ان القوة البرية للجيش تفخر بانها قادرة على انتاج كل من تحتاج اليه في اطار مهامها الدفاعية؛ داعيا الى مزيد من الجهود لبلوغ اعلى المستويات في المجالات الصناعية وعدم السماح للحظر ان يخل بأداء الاجهزة والمعدات الدفاعية للبلاد.

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