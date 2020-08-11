الرئيس روحاني يؤكد على استمرار الجهود لإنتاج الدواء واللقاح لكورونا حتى الوصول للنتيجة النهائية

وقال الرئيس روحاني الثلاثاء، خلال اللقاء مع مجموعة من المعنيين في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات الحكومية والعامة والمعرفية: ان العلماء والباحثين والمتخصصين الشباب في البلاد والشركات المعرفية والشركات المعنية يعملون بحوافز كبيرة ويبذلون جهودا دؤوبة على مدار الساعة لإنتاج الدواء واللقاح لكورونا، وان الحكومة بدورها تقدم الدعم اللازم والكامل لهذه الجهود.

ووجه رئيس الجمهورية الشكر والتقدير لجميع العاملين في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات للأمراض، خاصة في مجال مكافحة مرض "كوفيد -19" ، وقال: انه وفي ظل الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم اتخاذ خطوات جيدة لإنتاج الدواء واللقاح لفيروس كورونا ويجب أن يستمر هذا المسار بقوة وسرعة حتى الوصول إلى النتيجة النهائية والحاسمة.

واكد الرئيس روحاني على أن الجهود المبذولة لإنتاج الدواء واللقاح الموثوق لعلاج فيروس كورونا والوقاية منه لا تعني أن نتردد في الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية، وقال انه ما لم نتوصل الى اللقاح والدواء الذي يحظى بالتاييد فانه يجب أن يكون التنفيذ الدقيق والكامل للتعليمات الصحية على جدول أعمالنا.

واكد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية في جميع الأمور والمراسم بما في ذلك مراسم العبادة المستحبة والواجبة، وان ضرورة هذا الامر ادت حتى الى عدم اقامة فريضة الحج هذا العام وان الدولة المضيفة والدول الاخرى لم يتوصلوا إلى نتيجة بان تقام هذه المراسم هذا العام.

واكد إنه في جميع الاحتفالات، علينا اتباع البروتوكولات الصحية بدقة وبشكل كامل، وقال، انه مثلما اقيمت مراسم شهر رمضان عبر الالتزام بالتعليمات ستقام مراسم العزاء في شهر محرم أيضًا فنحن بحاجة إلى هذه القيم المعنوية.

وفي إشارة إلى الأنشطة البحثية التي أجريت في مجال مكافحة فيروس كورونا، قال الرئيس روحاني إن تفشي فيروس كورونا، إلى جانب المشاكل التي خلقها للشعب والطاقم الطبي في البلاد، فانه في الوقت ذاته خلق فرصة للبحث العلمي وقد حشد الباحثون والعلماء في البلاد كل طاقاتهم لاحتواء هذا الفيروس الذي تفشى بالعالم سريعا.

واكد أنه ينبغي بذل الجهود في اتجاهين لإنتاج الدواء واللقاح للفيروس والوقاية منه بقوة.

وصرح بأن أي طريقة يتم اعتمادها في إنتاج المزيد من اللقاحات ستحظى بمزيد من الدعم الحكومي، وأضاف: لحسن الحظ، انه تم اتخاذ خطوات مهمة اليوم في بلدنا إلى جانب بلدان العالم المتقدمة في إنتاج الدواء واللقاح لهذا المرض.

واعتبر تنمية الشركات المعرفية من اولويات الحكومة وقال، ان ازدياد عدد هذه الشركات من 50 الى 5000 مؤشر واضح على دعم الحكومة لتطوير الشركات المعرفية ولحسن الحظ اننا نشهد اليوم نتائج جيدة تقدمها هذه الشركات للمجتمع وهي على استعداد للدخول الى البورصة وتتجه لتكون لها مكانة مرموقة على صعيد العالم.

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