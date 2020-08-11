جهانغيري: الحكومة القوية تنبع من صلب المجتمع القوي

وخلال لقائه الثلاثاء مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات الشعبية في البلاد اكد جهانغيري بان مشاركة الشعب المؤثرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شانها تعزيز وتقوية مؤسسات الدولة وقال، ان الحكومة القوية تنبع من صلب المجتمع القوي.

واضاف، ان من مسؤولية الحكومة والاجهزة التشريعية والقانونية توفير الارضيات لانشطة مؤسسات المجتمع المدني وان تتعامل بحسن النوايا مع طاقاتها ومشاركة المواطنين الطوعية.

واوضح بان الحكومة تبذل كل جهودها لازالة العقبات من طريق انشطة المؤسسات والمنظمات الشعبية واضاف، اننا نريد ان تمارس مؤسسات المجتمع المدني انشطتها بروح معنوية وركيزة قانونية افضل.

واشار الى التجارب الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات الشعبية في مساعدة المواطنين ومواجهة الاخطار والاضرار مثل الازمات الطبيعية كالزلازل والسيول وخفض معاناة المواطنين في اوضاع تفشي كورونا وفي الدفاع عن الثروات الوطنية والمصادر الطبيعية والرساميل والفرص الوطنية وقال، ان مؤسسات المجتمع المدني يمكنها الى جانب مؤسسات الدولية خلق فرص وطاقات جديدة لتعزيز المجتمع والدولة.

انتهى ** 2342