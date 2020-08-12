مستشار روحاني: الامتحانات العامة ومراسم محرم ستجريان مع التزام التوصيات الصحية

واكد آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء بانه علينا جميعا بذل الاهتمام كي لا يصاب شبابنا الاعزاء بمرض كرورونا ، لا في الامتحانات العامة ولا في مراسم العزاء.

واعتبر مستشار رئيس الجمهورية ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لها دور لا ينكر في بث التوعية اللازمة وايجاد المهارة الكافية لدى المشاركين في الامتحانات العامة ومراسم العزاء للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

يذكر ان وزيري "الصحة والعلاج والتعليم الطبي" و"العلوم والابحاث والتكنولوجيا" اصدرا عصر الثلاثاء بيانا مشتركا اشار فيه الى عدم تغيير موعد الامتحانات العامة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واضافا بان هذا الامتحان سيقام في موعده المقرر سابقا (19 و 20 و 21 و 22 اب/اغسطس الجاري) بتعاون المحافظين والمراكز التعليمية والثقافية والرياضية والعسكرية والشرطية.

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