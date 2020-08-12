السیاحة المحلیة في ايران في ظل جائحة كورونا

وهناک اساليب التسويق السياحي والثقافي الجديدة، القائمة على الفضاء الافتراضي وتقنية المعلومات خلال ظروف كورونا الراهنة.

واقترح ممثلو ايران في ملتقى "تداعيات فيروس كوفيد 19 السياحية" التركيز على السياحة المحلية والعائلية في مرحلة تفشي وباء كورونا الراهنة.

وعقدت منظمة التعاون الاسلامي قبل شهر ملتقى التعاون الاسلامي حول جائحة كورونا واثارها على السياحة العالمية عبر الفضاء الافتراضي بمشاركة 41 مندوبا من 25 دولة من اعضاء المنظمة الى جانب منظمات دولية مختصة، بمن فيهم "محمد قاسمي" وهو المدير العام لمكتب التقييم والدعاية السياحية، ممثل وزارة التراث والسياحة والحرف اليدوية الايرانية لدى لجنة التعاون الاقتصادي الدائمة في منظمة التعاون الاسلامي.

وقدم المشاركون في هذا الملتقى، شرحا لتجارب بلدانهم السياحية فی ظل انتشار كورونا، مع التركيز على السياحة الداخلية.

وقدّم ممثلو الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اللقاء، نبذة عن الاجراءات المتبعة في البلاد بما فیها اقامة رحلات صحية توعوية حول سبل تطبيق التعليمات الصحیة بما يسهم في تعزيز الثقة والتحفيز على الرحلات المحلية مع الالتزام بكامل البروتوكولات الصحية واصطحاب العدة الوقائية اللازمة.