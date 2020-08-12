١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:١١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83904908
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بتدشين مشاريع جديدة

زيادة انتاج الكهرباء الحرارية بمقدار 7500 ميغاواط

زيادة انتاج الكهرباء الحرارية بمقدار 7500 ميغاواط

طهران / 12 اب/ اغسطس/ ارنا – اعلن مدير مشاريع الطاقة في شركة الكهرباء الوطنية الايرانية " حميد سرداري" عن وضع خطط لتدشين 46 محطة انتاج الطاقة الحرارية في البلاد بمقدار 7500 ميغاواط لزیادة حجم انتاج الكهرباء وتوفير 12 مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

واضاف سرداري اليوم الاربعاء في تصريح صحفي انه بتدشين هذه المشاريع سيتم توفير 12 مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

و قال ان هناك محطات قيد الإنشاء لانتاج 384 ميغاواط من الطاقة المتجددة وتشير الأرقام في هذا المجال إلى أن 44 بالمائة من محطات الطاقة المتجددة في البلاد تعمل بالطاقة الشمسية، و 34 بالمائة تعمل بطاقة الرياح  و 12 بالمائة بالطاقة المائية الصغيرة  و 2 بالمائة تعمل بواسطة إعادة التدوير الحراري .

وبين ايضا ان تشغيل محطات الطاقة المتجددة ساهم  في انخفاض خسائر شبكات الكهرباء بمقدار 459 مليون كيلوواط في الساعة و عدم انبعاث أكثر من 18 الف طن من الملوثات المحلية.

يذكر ان ايران تسعى إلى تحقيق مشاريع في مجال انتاج الطاقة في إطار جهود رامية إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة نظرا لاحتوائها على تضاريس ملائمة لهذا النوع من الطاقة وفي ظل هذه السياسة، اتخذت خلال السنوات الماضية تدابير لزيادة قدرة انتاج الطاقة عبر مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية.

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