ظريف : امريكا لن تستطيع استخدام آلية (سناب-باك)

واضاف ظريف في حديث للصحفيين بعد انتهاء جلسة الحكومة اليوم الاربعاء ، أن امريكا تجري منذ ثلاثة أشهر اتصالات حثيثة مع دول العالم بشأن مشروع قرار مطول ومتطرف وغير قابل للتصديق ، وقد سخرت جميع امكاناتها، وتحرك مسؤولوها على اعلى المستويات بما فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو وقاموا بزيارات مباشرة الى العديد من الدول رغم ظروف انتشار كورونا ، لكنهم توصلوا بالنهاية الى أن مشروعهم هذا لم يحصل الا على أقل من خمسة اصوات ، بل ان بعض التوقعات الصادرة من نيويورك تحدثت عن صوت واحد أو صوتين فقط، وبالتالي باتت عزلة امريكا واضحة جدا في العالم.

وتابع قائلا : ان الامريكان وبعد ان تأكدوا من أن مشروعهم لن ينال التصويت في مجلس الأمن ، زعموا انهم سيستخدمون آلية (سناب - باك) لكنهم لايمتلكون أي حق قانوني باستخدام هذه الآلية ، لانهم خرجوا رسميا من الاتفاق النووي.

من جهة اخرى سخر ظريف من مزاعم ترامب في انه قادر خلال أربعة أسابيع من التوصل الى اتفاق مع إيران وقال : لقد كان أمام ترامب فرصة امتدت لثلاث سنوات ونصف لكنه لم يستطع ان يفعل شيئا، فما عساه ان يفعل في أربعة أسابيع ، يبدو انه تلقى استشارات خاطئة.

يجب تركيز كل الاهتمام على القضايا الإنسانية الملحة وإعادة إعمار لبنان

وحول تطورات الأوضاع في لبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت قال ظريف: المأساة التي حدثت في بيروت أثرت على العالم برمته، وبات العالم كله في صدمة نفسية، وكل شعوب العالم أعربت عن تعاطفها مع اللبنانيين، لكن المؤسف ان الولايات المتحدة تواصل فرض عقوبات غير قانونية على لبنان رغم تفشي كورونا وهذه المأساة، ولا تزال بعض دول المنطقة تطرح ادعاءات سياسية عديمة الجدوى في هذا الصدد.

وقال : إن على لبنان حكومة وشعباً التحقيق بجدية في ما حدث بشأن هذه الكارثة ومن المسؤول عنها، كل اللبنانيين يريدون ذلك، ونحن نؤيد إرادة الشعب اللبناني، مضيفا أنه على لبنان حكومة وشعبا أن يحقق بجدية في ما حدث من مأساة ومن المسؤول عنها، من الضروري تركيز كل الاهتمام على القضايا الإنسانية الملحة وإعادة إعمار لبنان.

واشار ظريف الى ان أي جماعة يمكنها استغلال هذا الوضع سياسياً، موضحا بان هؤلاء الذين يحاولون استغلال هذا الموضوع سياسيا فشلوا حتى الان، لان الشعب اللبناني سيتصدى لكل من يحاول استغلال هذه الكارثة الانسانية سياسيا، كما نعتقد أن وحدة اللبنانيين ضرورية أكثر من أي شيء آخر.

انتهى** 2344