١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83905209
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و988شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و988شخصا

طهران /12 آب/اغسطس/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 333 الفا و699 شخصا، وبوفاة 188 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 18 الفا و988 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2510 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 333 الفا و 699 حالة لغاية الان بينهم 3940 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 290 الفا  و244 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 188 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و988 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و763 الفا و225 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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