عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 18 الفا و988شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2510 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 333 الفا و 699 حالة لغاية الان بينهم 3940 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 290 الفا و244 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 188 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و988 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و763 الفا و225 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453