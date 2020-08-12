ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وقال طاهري اليوم الاربعاء في تصريح صحفي إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان وبفضل اشرافهم الاستخباراتي وعملياتهم الواسعة رصدوا عصابة تهريب للمخدرات وتلقوا معلومات بشأن محاولتهم نقل كمية هائلة من المخدرات إلى البلاد.

واضاف العميد طاهري، ان اعضاء العصابة وقعوا في كمين قوات الشرطة وتم القاء القبض على اثنين منهم وضبط طن و339 كغم من انواع المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

انتهى*3280