١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83905249
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روسيا تعارض استخدام الولايات المتحدة لآلية الزناد ضد إيران

روسيا تعارض استخدام الولايات المتحدة لآلية الزناد ضد إيران

موسكو/ 12 اب / اغسطس/ ارنا - عارض مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الدعوات الأمريكية إلى استخدام آلية (سناب – باك) أو إطلاق آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، ووصفها بأنها سخيفة.

وكتب ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تويتر صباح اليوم (الأربعاء): نأمل أن يكون هناك أشخاص في أدارة الولايات المتحدة يتصفون بالعقلانية، لا يسمحوا بفقدان مصداقية بلادهم على الساحة الدولية بسبب مغامرات مثل محاولة استخدام آلية الزناد والتي تتنافى مع العقل السليم.

وكتب أوليانوف التغريدة ردا على تغريدة من "ريتشارد غولدبرغ"، عضو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمساعد السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وكان غولدبرغ قد زعم في تغريدة، ان هناك نقاط بسيطة متبقية أمام نجاح امريكا في مجلس الأمن عشية استخدام آلية (سناب – باك)  ضد إيران.

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