الوثائقي الايراني " كيارستمي والعصا المفقودة" يفوز بجائزة مهرجان اليونان الدولي

وفاز الفيلم الايراني " كيارستمي والعصا المفقودة" للمخرج محمودرضا ثاني بجائزة افضل وثائقي في مهرجان " لرابترا " الدولي بدورته السابعة في اليونان .

هذا وتهتم هذه الفعالية السينمائية بإقامة علاقة جيدة بين المخرجين والمنتجين، كما تعتبر منصة هامة لإنطلاقات المخرجين الناجحة خاصة الشباب منهم، وتتشكل لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان من ناشطين في السينما والتلفزيون والعلاقات الفنية ..وغيره.

ويلقي فيلم "كيا رستمي والعصا المفقودة" نظرة جديدة على رؤى عباس كيارستمي في الحياة وفي العمل السينمائي، استمدها المخرج جراء 4 أعوام رافق فيها كيا رستمي في الورشات التي كان يقيمها المخرج الإيراني المخضرم الراحل في إسبانيا وكولومبيا، وذلك من أجل توثيق رؤاه عبر هذا الوثائقي ويستغرق عرضه 90 دقيقة.

وسبق وان شارك الفيلم "كيا رستمي والعصا المفقودة" في مهرجانات بروسيا والارغواي وامريكا وحصل على جوائز منها .

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