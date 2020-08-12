١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٢٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83905317
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مصدر مسؤول: زيادة الاستثمارات الاجنبية فی ایران بمقدار ثلاثة اضعاف خلال العام الحالي

مصدر مسؤول: زيادة الاستثمارات الاجنبية فی ایران بمقدار ثلاثة اضعاف خلال العام الحالي

طهران / 12 اب/ اغسطس/ ارنا – اعلن مدير دائرة الاستثمار الاجنبي في وزارة الاقتصاد الايراني " ابوالفضل كوده اي" عن زيارة الاستثمارات الاجنبية خلال العام الحالي ( بدأ 21 مارس 2020) بمقدار ثلاثة اضعاف مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.

وقال كوده اي اليوم الاربعاء خلال ملتقى الذي اقيم عبر تقنية الفيديو ان زيادة الاستثمارات الاجنبية موشر على نجاح السياسية الاقتصادية للبلاد في ظل الحظر الجائر المفروض ضد الشعب الايراني .

وبين مدير دائرة الاستثمار الاجنبي في وزارة الاقتصاد الايرانية ان لجنة الاستثمار الاجنبي عرضت  45 مشروعا للاستثمار خلال العام الحالي تبلغ قيمته  1.6 مليار دولار.
وكان  وزير الاقتصاد والشؤون المالية "فرهاد دجبسند"  قد اعلن  ان حجم الاستثمارات الاجنبية في ايران سجّل نموا بنسبة 50 بالمئة خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2020)  وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه.

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