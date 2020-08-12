مصدر مسؤول: زيادة الاستثمارات الاجنبية فی ایران بمقدار ثلاثة اضعاف خلال العام الحالي

وقال كوده اي اليوم الاربعاء خلال ملتقى الذي اقيم عبر تقنية الفيديو ان زيادة الاستثمارات الاجنبية موشر على نجاح السياسية الاقتصادية للبلاد في ظل الحظر الجائر المفروض ضد الشعب الايراني .

وبين مدير دائرة الاستثمار الاجنبي في وزارة الاقتصاد الايرانية ان لجنة الاستثمار الاجنبي عرضت 45 مشروعا للاستثمار خلال العام الحالي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار.

وكان وزير الاقتصاد والشؤون المالية "فرهاد دجبسند" قد اعلن ان حجم الاستثمارات الاجنبية في ايران سجّل نموا بنسبة 50 بالمئة خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه.

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