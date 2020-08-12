١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٢٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83905324
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اتحاد المصارعة الاسيوي يكرم المصارعة الايرانية

اتحاد المصارعة الاسيوي يكرم المصارعة الايرانية

طهران / 12 اب / اغسطس / ارنا – اقيمت اليوم الاربعاء عبر الفضاء الافتراضي مراسم تكريم ابطال اسيا للمصارعة خلال العام 2019 بمن فيهم اثنين من المدربين الايرانيين للمصارعة الحرة والرومانية "محمد بنا" و"غلامرضا محمدي".

وشارك في هذه المراسم التي بُثت مباشرة عبر موقع اينستغرام، رئيس مجلس الاتحاد الاسيوي للمصارعة "دولت تورليخانوف" حيث تم تكريم الدول المتفوقة اسيويا.

وجرى خلالها تكريم مدربي المنتخبين الوطنيين للمصارعة الرومانية والحرة، "محمد بنا" و"غلامرضا محمدي" عرفانا بادائهما المتفوق خلال منافسات اسيا والعالم وحصولهما على تذكرة الالعاب الاولمبية؛ وقام رئيس الاتحاد الوطني (الايراني) للمصارعة "عليرضا دبير" ونائبه "حميد سوريان" بتقديم الجوائز اليهما.

كما تضمنت المراسم تكريم بطل المصارعة الرومانية الياباني "شينيبو اوتا" وايضا بطل المصارعة الحرة من كازاخستان "نوركجا كايبانوف"، مضافا الى تكريم افضل النساء المصارعات والمدربات والاتحادات لدى بلدان اسيا.

انتهى ** ح ع  

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