اتحاد المصارعة الاسيوي يكرم المصارعة الايرانية

وشارك في هذه المراسم التي بُثت مباشرة عبر موقع اينستغرام، رئيس مجلس الاتحاد الاسيوي للمصارعة "دولت تورليخانوف" حيث تم تكريم الدول المتفوقة اسيويا.

وجرى خلالها تكريم مدربي المنتخبين الوطنيين للمصارعة الرومانية والحرة، "محمد بنا" و"غلامرضا محمدي" عرفانا بادائهما المتفوق خلال منافسات اسيا والعالم وحصولهما على تذكرة الالعاب الاولمبية؛ وقام رئيس الاتحاد الوطني (الايراني) للمصارعة "عليرضا دبير" ونائبه "حميد سوريان" بتقديم الجوائز اليهما.

كما تضمنت المراسم تكريم بطل المصارعة الرومانية الياباني "شينيبو اوتا" وايضا بطل المصارعة الحرة من كازاخستان "نوركجا كايبانوف"، مضافا الى تكريم افضل النساء المصارعات والمدربات والاتحادات لدى بلدان اسيا.

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