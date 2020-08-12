١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٥:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83905440
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وزير الصحة : قريبا سنبدا التجارب السريرية على لقاح كورونا

وزير الصحة : قريبا سنبدا التجارب السريرية على لقاح كورونا

طهران / 12 اب / اغسطس / ارنا – اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" ان ايران تواكب الجهود العالمية من اجل العثور على لقاح مضاد لفيروس كورونا؛ مبينا ان وزارة الصحة استطاعت بالتعاون مع الشركات المعرفية بما فيها مؤسستي "رازي" و"باستور" الايرانيتين، ان تحقق انجازات ملحوظة وستبدا قريبا في التجارب السريرية لهذا اللقاح.

واشار نمكي خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاربعاء، الى التصريحات العديدة والمتضاربة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا على صعيد العالم، "دون ان تتحصل نتائج مرضية في هذا الخصوص".

وتابع، ان عملية انتاج لقاح كورونا معقدة وهناك شكوك حول دخوله الاسواق من عدمه او تاريخ تسويق هذا اللقاح ومدى تاثيره.

واكد وزير الصحة، ان ايران تشارك في الجمعية الدولية بمنظمة الصحة العالمية حيث سجلت طلبا لشراء اللقاح المضاد لكورونا لو تم عرضه في اي منطقة بالعالم وتوزيعه على المواطنين.

وفي الوقت نفسه، دعا نمكي وسائل الاعلام الى حثّ المواطنين على مواصلة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وسائر البروتوكولات الصحية لغاية الحصول على لقاح مؤثر ضد فيروس كورونا.

انتهى ** ح ع

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