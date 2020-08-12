مسؤول : تصدير ما يربو عن 60 الف طن من التمور الايرانية

واكد لطيفي ان ايران تنعم بظروف بيئية مناسبة لانتاج انواع التمور عالية الجودة وفريدة من نوعها على صعيد العالم.

واوضح، ان ايران قامت بتصدير التمور خلال العالم الحالي الى 52 دولة بما فيها السويد وهولندا وروسيا وتركيا وقطر واوكرانيا وافغانستان وكندا واستراليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا والعراق والهند وباكستان والصين وتشيلي وهنغاريا.

ولفت المتحدث باسم الجمارك الايرانية، ان العراق يشكل المستورد الرئيسي لهذا المنتج الايراني وقد استورد خلال العام الحالي 9 ملايين و729 الف دولار، تليه باكستان بقيمة 7 ملايين و647 الف دولار ومن ثم افغانستان التي استوردت ما قيمته 5 ملايين و910 الاف دولار من التمور الايرانية.

انتهى * * ح ع