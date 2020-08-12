الرئيس روحاني وماكرون بحثا هاتفيا التطورات الاخيرة في لبنان

وكتب معزي في صفحته الشخصية على تويتر : لقد اجرى الرئيسان روحاني وماكرون، قبل دقائق، مباحثات هاتفية حول الوضع في لبنان عقب انفجار بيروت، وايضا الاتفاق النووي وآلية اينستكس المالية.
انتهى ** ح ع
طهران / 12 اب / اغسطس / ارنا – اعلن مساعد شؤون الاعلام والاتصالات بمكتب رئاسة الجمهورية "عليرضا معزي" عن اتصال هاتفي جرى قبل قليل بين الرئيس روحاني ونظيره الفرنسي ماكرون حول التطورات اللبنانية بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الاخير.
وكتب معزي في صفحته الشخصية على تويتر : لقد اجرى الرئيسان روحاني وماكرون، قبل دقائق، مباحثات هاتفية حول الوضع في لبنان عقب انفجار بيروت، وايضا الاتفاق النووي وآلية اينستكس المالية.
انتهى ** ح ع
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