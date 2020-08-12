الرئيس روحاني وماكرون بحثا هاتفيا التطورات الاخيرة في لبنان

طهران / 12 اب / اغسطس / ارنا – قال المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية "سيد روح اله لطيفي" ان حجم صادرات التمور في البلاد خلال الربع الاول من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، بلغ 60 الفا و734 طنا وبما يعادل اكثر من 53 مليونا و 51 الف دولار.