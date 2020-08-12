مسؤول برلماني : ايران تدعم الاستقرار والامن في لبنان

تصريحات حجة الاسلام ذوالنوري جاءت خلال مباحثاته مع السفير اللبناني لدى ايران "حسن محمد عباس" في مقر السفارة بطهران اليوم الاربعاء؛ حيث اعرب عن اسفه لوقوع حادث الانفجار في مرفا بيروت، مؤكدا ان هذه الفاجعة تركت الحزن والاسى في قلوب الشعب الايراني.

كما اعلن المسؤول البرلماني تعاطفه باسم الحكومة والشعب الايرانيين مع حكومة لبنان وشعبه الابي؛ مقدما العزاء والمواساة الى السفير اللبناني والمقاومة وذوي الضحايا الذين سقطوا من جراء هذا الحادث المؤلم.

واشار حجة الاسلام ذوالنوري الى تعدد القوميات داخل المجتمع اللبناني، داعيا الى تحويل التهديدات المفتعلة الى فرص مواتية لتعزيز الوحدة والانسجام الوطني عقب فاجعة الانفجار الاخيرة في هذا البلد.

واكد رئيس لجنة الامن القومي النيابية على ضرورة ايصال المساعدات الانسانية في ظل الظروف الراهنة الى لبنان؛ متطلعا الى عدم استغلال هكذا مساعدات من قبل بعض الدول التي تسعى وراء السيطرة السياسية على هذا البلد.

الى ذلك، قال السفير اللبناني : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت على الدوام الى جانب لبنان وشعبه، كما قامت بدور مصيري وهام في المنطقة.

واثنى "محمد عباس" على زيارة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية للسفارة اللبنانية في طهران، وايضا الحمولات الطبية الايرانية المرسلة الى بلاده.

انتهى ** ح ع