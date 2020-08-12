١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83905696
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في رسالة الى نظيره السوري؛

قاليباف يؤكد على استمرار دعم ايران لسوريا حكومة وشعبا

قاليباف يؤكد على استمرار دعم ايران لسوريا حكومة وشعبا

طهران / 12 اب / اغسطس / ارنا – اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" على استمرار الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواقفها المساندة لسوريا حكومة وشعبا.

جاء ذلك في برقية بعثها قاليباف اليوم الاربعاء الى رئيس مجلس الشعب السوري "حمودة الصباغ"، مهنئا اياه بإعادة انتخابه في هذا المنصب.

ونوّه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى دور البرلمانين الايراني والسوري "الهام" في سياق تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واكد قاليباف لنظيره السوري : انني على يقين بان الفترة المقبلة، على غرار الفترات السابقة وفي ضوء درايتكم وتعاون نواب الشعب في كلا البلدين، ستشهد تنامي الاواصر الستيراتيجية اكثر فاكثر وفي شتى المجالات الثنائية والاقليمية والدولية بين طهران ودمشق.

وختم رسالته بالدعاء الى الباري تعالى، ان يمن على نظيره السوري واعضاء البرلمان في هذا البلد بمزيد من السلامة والموفقية، وبالازدهار للحكومة والشعب السوري المقاوم.

انتهى ** ح ع

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