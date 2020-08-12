لقاح كورونا الايراني في مرحلة الاختبار السريري

وقال بيغلري، في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء، ان فيروس "كوفيد 19" هو الفيروس الاكثر تعقيدا في علم الطب خلال المائة عام الاخيرة لذلك فان صنع لقاح مضاد له معقد وصعب جدا.

واشار الى ان اللقاح الايراني تجاوز مرحلة ما قبل الاختبار السريري وأضاف: إن الاختبارات السريرية للقاحات تتضمن عادة 3 مراحل مهمة، الاولى تجري على عدد قليل من الافراد المتطوعين لاختبار مدى كونه آمنا وغير خطر على الانسان وفيما لو كانت النتائج ايجابية يدخل اللقاح المرحلة الثانية والتي يتم فيها الاختبار على نحو 200 الى 300 متطوع من مختلف الفئات العمرية واستخلاص النتائج المترتبة.

وتابع قائلا، ان كانت نتائج المرحلة الثانية ايجابية من حيث الامان والفاعلية يدخل اللقاح المرحلة الثالثة من الاختبار السريري والتي يتم فيها اختبار الاف المتطوعين لدراسة مدى فاعلية اللقاح، فان كانت النتائج ايجابية سيتم اعتماده للاستفادة منه بعد تاييده من قبل المؤسسات الرقابية.

واضاف، انه نظرا لتعقيد فيروس "كوفيد-19" والحالة الطارئة في المجتمع فان اللقاح يستغرق عاما ليكتمل ولهذا السبب فان بعض الدول قامت بدمج المراحل الثلاثة معا.

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