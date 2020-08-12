جهانغيري: الاعداء لم يحققوا اهدافهم من وراء الحرب الاقتصادية ضد ايران

وقال جهانغيري الاربعاء خلال اجتماع اعضاء الهيئة الادارية لبيت الصناعة والمناجم والتجارة ونقابات مختلف القطاعات في البلاد، ان اميركا اعلنت صراحة في اجراءات حظرها الاخيرة بانها اطلقت الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني وتصورت حسب تقييماتها بان اقتصاد ايران سينهار خلال فترة قصيرة ولكن الان وبعد مضي اكثر من عامين من الحظر الاميركي الجديد لم يتمكنوا من تحقيق اهدافهم وبطبيعة الحال فان هذا الكلام لا يعني بان اقتصادنا لم يتضرر بل ان اقتصاد ومعيشة المواطنين قد تضررا الا ان اهداف الاعداء لم تتحقق.

يتبع ** 2342