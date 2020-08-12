١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83905792
٠ Persons

سمات

جهانغيري: الاعداء لم يحققوا اهدافهم من وراء الحرب الاقتصادية ضد ايران

جهانغيري: الاعداء لم يحققوا اهدافهم من وراء الحرب الاقتصادية ضد ايران

طهران / 13 اب /اغسطس /ارنا- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري بان الاعداء لم يتمكنوا من تحقيق اهدافهم من وراء الحرب الاقتصادية ضد البلاد.

وقال جهانغيري الاربعاء خلال اجتماع اعضاء الهيئة الادارية لبيت الصناعة والمناجم والتجارة ونقابات مختلف القطاعات في البلاد، ان اميركا اعلنت صراحة في اجراءات حظرها الاخيرة بانها اطلقت الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني وتصورت حسب تقييماتها بان اقتصاد ايران سينهار خلال فترة قصيرة ولكن الان وبعد مضي اكثر من عامين من الحظر الاميركي الجديد لم يتمكنوا من تحقيق اهدافهم وبطبيعة الحال فان هذا الكلام لا يعني بان اقتصادنا لم يتضرر بل ان اقتصاد ومعيشة المواطنين قد تضررا الا ان اهداف الاعداء لم تتحقق.

يتبع ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 3 =