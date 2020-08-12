ايران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الزراعية الى العراق

جاء ذلك خلال لقاء السفير مسجدي مع وزير الزراعة العراقي محمد کریم الخفاجي حيث جرى البحث حول تطوير التعاون الزراعي وتبادل الخبرات وتوظيف الاستثمارات المشتركة.

كما تقرر ان يقوم وزير الزراعة العراقي بزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في المستقبل القريب للتعرف على منجزاتها في هذا المجال ومتابعة التوافقات الحاصلة بين البلدين.

يذكر انه منذ تشكيل الحكومة الجديدة في العراق التقى السفير الايراني ايرج مسجدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وغالبية الوزراء للبحث معهم حول تطوير التعاون والمضي بتنفيذ التوافقات بين البلدين الى الامام.

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