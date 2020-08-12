١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83905811
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ايران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الزراعية الى العراق

ايران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الزراعية الى العراق

بغداد / 13 اب /اغسطس /ارنا- اعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لنقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية لديها الى العراق.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مسجدي مع وزير الزراعة العراقي محمد کریم الخفاجي حيث جرى البحث حول تطوير التعاون الزراعي وتبادل الخبرات وتوظيف الاستثمارات المشتركة.

كما تقرر ان يقوم وزير الزراعة العراقي بزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في المستقبل القريب للتعرف على منجزاتها في هذا المجال ومتابعة التوافقات الحاصلة بين البلدين.

يذكر انه منذ تشكيل الحكومة الجديدة في العراق التقى السفير الايراني ايرج مسجدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وغالبية الوزراء للبحث معهم حول تطوير التعاون والمضي بتنفيذ التوافقات بين البلدين الى الامام.

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