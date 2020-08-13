دبلوماسي امريكي سابق : الحظر التسليحي ضد ايران سيفشل

واضاف جت اليوم الخميس في حوار خاص مع ارنا فيما يتعلق بمساعي دونالد ترامب للتصويت على مشروع قرار حول تمديد الحظر التسليحي ضد ايران: ان امريكا على اعتاب الانتخابات الرئاسية فهي لايمكنها القبول بفشل سياساتها وبالتالي هزيمتها .

واكد ان الامريكا سيفشلون في الامم المتحدة وعوضا عن تغيير سياساتهم سيلقون اللوم على الامم المتحدة .

واشار جت الى انسحاب امريكا من منظمة الصحة العالمية وقال : ان قرار ترامب في الخروج من منظمة الصحة العالمية له اسباب داخلية بما فيها فشله في السيطرة على مرض كورونا و الان يحاول تغيير اتجاه البوصلة الى طرف اخر .

وبين ان استقالة برايان هوك لايعني له شئ وان ادارة ترامب لاترغب الاعتراف باخفاقاتها السياسية وهي مجبرة على السير على هذا النحو .

یذكر ان القرار 1929 الصادر عن مجلس الامن الدولی فی 9 حزیران عام 2010 اقر اجراءات حظر اقتصادیة شدیدة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ولكن فی العام 2015 وبعد التوصل الي الاتفاق النووی بین ایران ومجموعة '5+1' تمت المصادقة علیه فی مجلس الامن وصدر علي اثره القرار 2331 الذی الغي القرارات الست السابقة له ضد ایران والتی ادت الي فرض اجراءات حظر واسعة بشان القضیة النوویة.

وقدمت إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، مسودة إلى مجلس الأمن بهدف القضاء على اتفاقية دولية وافق عليها مجلس الأمن (الاتفاق النووي)، لتتمكن من اتباع مسار الحظر التسليحي على إيران وكذلك فرض بعض العقوبات الجديدة.

عقد اجتماعات غير رسمية مختلفة مع أعضاء المجلس، بما في ذلك الأوروبيون وغيرهم من الأعضاء غير الدائمين، قاد إدارة ترامب، التي اعتقدت أنها يمكن أن تحقق هدفها من خلال التنمر أو الترهيب أو الرشوة، لاستنتاج مفاده ان تخطي مجلس الأمن لن يكون سهلا.

لذلك، خفضت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قرارها المقترح المكون من 13 صفحة إلى أربع فقرات وطلبت بشدة تمديد نفس القيد في القرار 2231 حتى يتخذ المجلس قرارا بشأنه.

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