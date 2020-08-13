افتتاح مشروع ضخم لري الاراضي في غرب البلاد

ويستهدف المشروع ايصال المياه لتروية 23 الف هكتار أراض زراعية في محافظتي ايلام وكرمانشاه والذي من شأنه رفع حجم انتاج المنتجات الزراعية والمواد الغذائية و كذلك توفير فرص العمل لابناء المحافظتين.

وعملية إيصال المياه للمناطق الزراعية غربي ايران تتم عبر سد "أزكله" بطاقة 33 مليون متر مكعب، وشملت هياكل معقدة بمسافة 52 كم لمنظومة نقل المياه و3 سلسة انفاق تتجاوز مسافة 8850 كم، ومد أنابيب بطول 220 كم فضلا عن إنشاء مضخات مياه.

هذا المشروع يشمل ايضا افتتاح محولي كهرباء بقدرة 63 كليوواط و150 كم من خطوط نقل التيار الكهربائي في ايلام وكرمانشاه.

وخلال المراسم وبايعاز من رئيس الجمهورية تم تدشين 194 مشروع للبنى التحتية في كل من محافظات طهران، فارس، ایلام، کرمان، سیستان و بلوجستان، بوشهر، آذربایجان الشرقیه و آذربایجان الغربیة، خراسان الرضویة، اصفهان، البرز، مازندران، مرکزی، هرمزكان و کرمانشاه باستثمارات بلغت 52 الف و 103 مليارات تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان).

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