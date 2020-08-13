تسجيل174 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2625 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 336 الفا و 324 حالة لغاية الان بينهم 3971 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 292 الفا و58 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 174 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 19 الفا و 162 شخص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و788 الفا و27 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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