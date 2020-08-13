بدء بناء اول محطة شمسية لتوليد الكهرباء في مدينة بافق وسط ايران

وأفاد مراسل ارنا ، إنه تكلفة تدشين هذه المحطة تبلغ 1500 مليار ريال ( الدولار يساوي 42000 ريال) و ستوفر 43 فرصة عمل مباشرة.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج الطاقة النظيفة بمعدل سنوي يبلغ 58 مليون كيلوواط / ساعة، وتوفير 17.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 39.6 الف طن سنويا ، وتوفير المياه بمعدل 13.6 مليون لتر سنوياً.

وسيتم بناء محطة الطاقة هذه باستثمارات القطاع الخاص وبمشاركة بنك تنمية التعاون.

وهناك مشروع لانتاج 33.5 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة يزد على ان يزداد لتبلغ 70 ميغاواط بحلول نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي 21 مارس 2021)

وتعتبر محافظة یزد أفضل مکان للإستثمار في قطاع الطاقات الشمسیة حیث تتمتع بالقدرات الإستیعابیة البالغة للإستثمار في مجال تولید الطاقات الشمسیة وتصدیر الکهرباء إلی دول الخلیج الفارسي وشرقي البلاد وأوروبا.

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