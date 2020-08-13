ایران و جمهوریة أذربيجان تتطلعان الى التعاون في مجال الطاقة

واشار وزير الطاقة الاذري شاهبازوف خلال المحادثات التي جرت عبر الانترنت الى تنفيذ المشاريع المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الطاقة الكهربائية واعتبر تمديد اتفاقية تبادل الكهرباء حتى نهاية 2020 المبرمة بين شركة "اذر انرجي " الاذرية و شركة " توانير " الايرانية خطوة مهمة نحو دعم التعاون الثائي المشترك .

واكد الجانبان على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة ومنها بناء سد " قيز قلعة سي" و " خد افرين" على نهر " ارس" عند الحدود المشتركة بين البلدين وكذلك بناء محطة " اردوبار " لتوليد الطاقة .

وتطرق اردكانيان و شاهبازوف الى عقد اجتماع بين اللجان الفنية للبلدين باسرع وقت ممكن مؤكدين على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

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