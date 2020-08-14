مسؤول: ايران ليست متخلفة في انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق

وقال فرّخ علي خاني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس انه من الطبيعي ان اي دولة تمتلك حصة محددة على اساس حجم مساحة الحقول المشتركة للنفط، وبناء عليه فان ايران ليست متخلفة في انتاج النفط الخام من الحقول المشتركة مع العراق.

واضاف، ان كان هنالك تباين في انتاج الطرفين فذلك يعود لمساحة الحقول النفطية النفطية المشتركة في كل من البلدين.

واعتبر هذا المسؤول في شركة النفط الوطنية الايرانية حجم الانتاج في الحقول المشتركة بانه متوازن ومتساو واضاف، ان حجم الانتاج في الحقول المشتركة غرب كارون مؤشر لهاذ الامر.

وقال علي خاني، انه من المحتمل ان يحظى العراق بامكانيات اكبر للانتاج الا ان هذا الامر لم يؤد الى ان تتخلف ايران عن استخراج حصتها من النفط في الحقول المشتركة.

انتهى ** 2342