محافظ البنك المركزي الايراني: سعر العملة الاجنبية سيشهد انخفاضا

وقال همتي في تصريح له مساء الخميس، ان ما يطرح من اسعار حول العملة الاجنبية في السوق والاجواء الافتراضية ليست حقيقية وبالامكان تعديلها باتخاذ خطط وسياسات معينة.
واضاف: لقد شرعنا بتنفيذ هذه السياسات في منظومة "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الاجنبية) وفي توفير العملة الاجنبية اللازمة للمستوردين وسنقوم بتوفير العملة تدريجيا لاصحاب الطلبات الحقيقية.
وتابع محافظ البنك المركزي: اننا وفي ظل الاجراءات المتخذة سنشهد تحسين الوضع.
مؤكدا القول: ان الذين يريدون خلخلة اقتصاد البلاد لن يفلحوا.
انتهى ** 2342
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