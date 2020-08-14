وزير السكك الحديدية الباكستاني يدعو الى التحديث الفوري لخط كويته-تفتان السككي

وأضاف شيخ رشيد أحمد في حوار مع مراسل إرنا من إسلام آباد، ان باكستان عازمة على ترميم خط كويته-تفتان السككي من أجل زيادة سرعة قطارات الشحن والمساعدة على تعزيز التجارة، وكذلك سلاسة نقل الركاب بين البلدين.

وصرح، ان باكستان تطلع الى زيادة سرعة حركة قطارات الشحن حتى حدود تفتان (ميرجاوه) الإيرانية الى 160 كم/ساعة.

كما أكد شيخ رشيد أحمد على أهمية استئناف حركة قطار الشحن الاقتصادي بين باكستان وإيران وتركيا وتوظيف الطاقات الكامنة في المشاريع الاقتصادية بالمنطقة بما في ذلك مشروع ممر "سي بك" الإقتصادي لتطوير التعاون الثنائي، مشددا على رغبة باكستان الملحة في النهوض السريع بالتعاون مع إيران في مجال تطوير السكك الحديدية كمرحلة أولى.

وعلى صعيد آخر، شدد وزير السكك الحديدية الباكستاني ضرورة رفع الحظر الأميركي الجائر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلا، "إجراءات الحظر يجب ألا تستمر، كما أكد ذلك رئيس الوزراء الباكستاني مرارا؛ يجب أن تنتهي هذه الإجراءات".

انتهى**أ م د