إنتاج 50 طنا من العسل في مدينة سبزوار

وفي حديث لمراسل إرنا اليوم الجمعة، أعلن أمانيان عن زيادة عدد خلايا النحل في مدينة سبزوار بنسبة نحو 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وتابع: نظرا للقيمة الكبيرة لمنتجات النحل الأخرى مثل غذاء ملكات النحل، وسم النحل، وحبوب لقاح نحل العسل، وإنتاج الملكات، فقد تم عقد دورات تدريبية لمربي النحل في المدينة.

وأشار مدير منظمة الجهاد الزراعي بمدينة سبزوار إلى الخصائص الطبية والغذائية لغذاء ملكات النحل وعائداته الأجنبية الجيدة وقال: "يجري العمل على إنتاج غذاء ملكات النحل في ما يزيد عن ألفي خلية نحل بمدينة سبزوار".

وأضاف: إن القسم الأكبر من العسل الذي يتم إنتاجه في مدينة سبزوار هو من أزهار النباتات الطبية التي تنمو على سفوح الجبال أو تزرع في مناحل المدينة، وبالإضافة إلى إنتاج العسل، لها دور كبير في تنمية زراعة النباتات الطبية وتثبيت التربة بالمدينة.

وتقع مدينة سبزوار على بعد 230 كم غربي مدينة مشهد المقدسة/مركز محافظة خراسان الرضوية.

انتهى**أ م د