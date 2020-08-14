مسؤول: لم يتم إحتجاز أي ناقلة إيرانية

طهران/14 آب/أغسطس/إرنا- أكد مسؤول إيراني ردا على المزاعم الإعلامية المثارة حول إحتجاز ناقلات نفط إيرانية على يد أميركا وقال، "لم يتم إحتجاز أي من ناقلات النفط أو الحمولات الإيرانية".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" فجر اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الحكومة الأمريكية احتجزت 4 سفن إيرانية خلال الأيام الأخيرة القلاقل من دون إستخدام القوة (حسب مزاعمهم).

وادعت بأن الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا قالت إنها تنقل وقودا إيرانيا بما ينتهك الحظر الذي فرضته واشنطن.

أما السفير الإيراني في فنزويلا، حجت سلطاني، نفى خبر "وول ستريت جورنال" وأكد في تغريدة أن السفن المحتجزة ليست إيرانية ولا تحمل علم إيران.

ووصف سلطاني، في تغريدة له فجر اليوم الجمعة، مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال بالأكذوبة وتصب في سياق الحرب النفسية التي يشنها الجهاز الاعلامي الامبريالي الاميركي.

واضاف، إن الناقلات ليست ايرانية ومالكها أو أعلامها لاترتبط بايران وان ترامب الارهابي لايستطيع التغطية على مذلته وهزيمته في مواجهة الشعب الايراني عبر استخدام اكاذيب اعلامية.

انتهى**أ م د