حصيلة ضحايا كورونا في إيران تبلغ 19 ألفا و331 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2,501 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 338 الفا و825 شخصا حتى الآن.

وأشارت الى أن 1,173 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 293 الفا و811 شخصا لغاية الآن، فيما 3,956 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و812 الفا و488 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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