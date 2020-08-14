١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٠٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83907065
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ظريف: إستغلال ظروف لبنان الراهنة لأغراض سياسية ليس "إنسانيا"

ظريف: إستغلال ظروف لبنان الراهنة لأغراض سياسية ليس "إنسانيا"

طهران/14 آب/أغسطس/إرنا- أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن تضامنه مع الشعب اللبناني في حادث إنفجار المرفأ مؤكدا، "اننا نعتقد بأن إستغلال ظروف الشعب اللبناني الراهنة لأغراض سياسية ليس إنسانيا".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة من بيروت، أضاف ظريف، "نحن نعرب عن تضامننا مع الشعب اللبناني في هذا الحادث الأليم وهذه الظروف المقلقة للغاية".

وأكد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ الشعب والحكومة اللبنانية بأنفسهم القرار بشأن مستقبلهم وسير أمورهم مشددا انه "يجب على الآخرين ألا يجعلوا مساعدتهم في هذه الظروف الطارئة مشروطة بأي تغيير في لبنان، لأننا نعتقد بأن إستغلال ظروف الشعب اللبناني الراهنة لأغراض سياسية ليس إنسانيا".

وتابع ظريف، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى الى جانب لبنان حكومة وشعبا وأضاف، "نحن نساعد على دفع أي قرار تتخذه الحكومة والشعب اللبناني".

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