ظريف: مستغلو إنفجار بيروت يرمون الى زعزعة الإستقرار في لبنان

وأضاف ظريف الذي يزور بيروت حاليا، ان الذين يستغلون حادث الانفجار في مرفأ بيروت هم أنفسهم الذين لا يريدون الاستقرار والوحدة في لبنان.

وأكد دعم إيران للمتضررين جراء حادث مرفأ بيروت وأعرب ظريف عن خالص المواساة ومشاعر التعاطف أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة والشعب الإيراني الى لبنان شعبا وحكومة، مؤكدا إستعداد إيران لتقديم المساعدة في إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن حادث الإنفجار في بيروت.

الى ذلك، أعرب حسان دياب عن شكره وتقديره لإيران للإعلان عن إستعدادها لتقديم المساعدة الى لبنان، وقدم شرحا عن الإحتياجات الضرورية للبنان خاصة في مجال العلاج وإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة في بيروت.

وصرح رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ان إيران حكومة وشعبا ستبقى بالتأكيد الى جانب المتضررين جراء إنفجار بيروت.

انتهى**أ م د