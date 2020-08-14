ظريف يؤكد إستعداد إيران للمساعدة على تلبية احتياجات الوضع الراهن في لبنان

وأعرب ظريف عن تضامنه وتعاطفه مع اللبنانيين حكومة وشعبا في حادث الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وهنأ بالذكرى الرابعة عشرة لانتصار لبنان في حرب الـ 33 يوماً.

ووصل ظريف أمس الخميس الى بيروت لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين بهدف تأكيد تضامن ومواساة طهران مع لبنان حكومة وشعبا والتقى لحد الآن مع رئيس الوزراء، حسان دياب، ونظيره شربل وهبة وبحث معهم في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وفيما أكد دعم إيران للمتضررين جراء حادث مرفأ بيروتـ أعرب ظريف عن خالص المواساة ومشاعر التعاطف أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة والشعب الإيراني الى لبنان، مؤكدا إستعداد إيران لتقديم المساعدة في إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن حادث الإنفجار في بيروت.

انتهى**أ م د