6 وزراء يحضرون مجلس الشورى الإسلامي الأسبوع المقبل

كما وضعت لجان المجلس مناقشة مشاريع كتوفير السلع الأساسية للشرائح ذات الدخل المتدني، وتنظيم أسهم العدالة على جدول أعمالها للأسبوع القادم.
انتهى**أ م د
طهران/14 آب/أغسطس/إرنا- تستقبل لجان مجلس الشورى الإسلامي خلال الأسبوع المقبل كلا من وزراء الرياضة والشباب، والدفاع، والطرق وإعمار المدن، والخارجية، والإقتصاد، والطاقة بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع التخصصية والإجابة على أسئلة النواب.
كما وضعت لجان المجلس مناقشة مشاريع كتوفير السلع الأساسية للشرائح ذات الدخل المتدني، وتنظيم أسهم العدالة على جدول أعمالها للأسبوع القادم.
انتهى**أ م د
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