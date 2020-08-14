روسيا تعلن عن عقد إجتماع لجنة الإتفاق النووي المشتركة قريبا

وفي تغريدة له اليوم الجمعة، صرح أوليانوف، "ان الدول المشاركة في الإتفاق النووي لديها العديد من القضايا للمناقشة، بما في ذلك تهديد أميركا باستخدام آلية الزناد لإعادة حظر الأمم المتحدة ضد إيران".

وفي تغريدة أخرى له، كتب أوليانوف: "محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة على إيران، انتهاك لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 من قبل واشنطن".

وأضاف: "الطريقة القانونية الوحيدة لتمديد حظر تجارة الأسلحة على إيران هي اتخاذ القرار في لجنة الإتفاق النووي المشتركة، والذي يجب التوصل إليه من خلال إتفاق جماعي لأعضائها".

وفي وقت سابق، كان قد أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على خلفية رسالة وزير الخارجية الإيراني حول عدم إلتزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي، أن الإجتماع المقبل للجنة الإتفاق النووي المشتركة سيعقد في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان أصدره في 17 تموز/يوليو، كان صرح بوريل انه سيتم خلال هذا الإجتماع مناقشة سير تنفيذ الإتفاق النووي، وكذلك التداعيات السلبية لإنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق، وإعادة فرض الحظر على إيران.

انتهى**أ م د