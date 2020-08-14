ظريف: التطبيع الإماراتي مع تل أبيب لن يؤثر على المقاومة

وبعد ختام لقاءاته في بيروت، وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أعرب ظريف عن أسفه للاتفاق بين أبوظبي والكيان الصهيوني منددا بهذا الاجراء المثير للقلق واضاف: "نحن على ثقة من أن هذه الخطوة الغادرة لن تؤثر على مقاومة الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة، وبالتاكيد ستزيد من كراهية شعوب المنطقة وفلسطين لهذه السياسات المعادية للقضية الفلسطينية".

من جانبه اعرب زياد النخالة في هذا الاتصال عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها الدائم للقضية الفلسطينية وقال: "هذا الاجراء المتسم بالذل و العار لن يؤثر على مقاومة الشعب الفلسطيني".

انتهى**أ م د