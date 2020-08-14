ظریف: امن لبنان هو بمثابة امن المنطقة کلها

وكتب ظريف في تغريدة له مساء الجمعة: لقد كنت اليوم في بيروت للاعراب عن تضامن الشعب الايراني مع الشعب اللبناني كله والاعلان عن تقديم المساعدة للبنان. الان هو وقت المساعدة وتذليل العقبات وليس الفرض والاملاء.

واضاف: نحن في المنطقة متفقون في الراي حول مسالة ان: امن لبنان هو امننا جميعا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى بيروت مساء الخميس حيث التقى اليوم الجمعة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير الخارجية شربل وهبة ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشيل عون.

واكد ظريف خلال هذه اللقاءات دعم طهران للمتضررين من حادث الانفجار في مرفأ بيروت واعرب عن مواساة وتعاطف الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا مع الشعب والحكومة في لبنان، معلنا استعداد البلاد للتعاون في اعادة اعمار ما دمره الانفجار في مرفأ بيروت.

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