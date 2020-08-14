في اتصال هاتفي مع هنية...ظريف يندد بالاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه ظريف اليوم الجمعة مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إسماعيل هنية الذي شكر بدوره قائد الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا على دعمهم للقضية الفلسطينية.

واكد هنية على التمسك دوما بنهج المقاومة والكفاح ضد الاحتلال الصهيوني، واكد على عدم التاثر بهذه الأعمال الخيانية "لكننا نشعر بالالم من هذه الطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

واكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على مواصلة التواصل واتخاذ المواقف المشتركة مع سائر مسؤولي وقادة الفصائل الفلسطينية.

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