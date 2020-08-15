العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان لها، انه "تم فحص ( 20446) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، الجمعة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1245355)".

وأضاف البيان انه "تم تسجيل 2921 حالة شفاء و 68 حالة وفاة خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية".

وأكد على انه "بهذا يكون إجمالي الإصابات في العراق بلغ 168290 إصابة، ومجموع حالات الشفاء بلغ 120129 حالة، ومجموع الوفيات 5709 وفاة، منذ انتشار الوباء وحتى اليوم".

وكان العراق قد خفف من تدابير حظر التجول في الأسابيع الأخيرة، بعدما فرض إغلاقا على مستوى البلاد في أواخر اذار / مارس الماضي.

انتهى ع ص