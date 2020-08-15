القبانچي: اسرائيل كيان غاصب لايمكن السلام معه مهما طال الزمن

وقال القبانچي خلال حديث الجمعة الاسبوعي الذي يلقيه مجازيا، : ان "اسرائيل غاصبة ومن يحمل علينا بخنجر لا يمكن ان نقدم له غصن الزيتون، واسرائيل كيان غاصب لا يمكن السلام معه مهما طال الزمن". واضاف، ان "اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات الذي جرى برعاية امريكية، لم يكن الاتفاق الاول".

وفي محور آخر كشف امام جمعة النجف الاشرف "اننا نشهد عملا ممنهجا اعلاميا لتسقيط الرموز الدينية وعلماء الدين"، محذرا "من خطورة هذا العمل الممنهج".

ووصف المرجعية الدينية بانها هي التي حفظت العراق، مبينا "ان الاعداء حينما لا يملكوا منطق العلم يذهبوا للاتهام".

وشدد على ان "المرجعية الدينية تمثل روح المجتمع وصيانة له في مواجهة الحرب الثقافية".

فيما دعا الى "الاستعداد لشهر محرم الحرام والالتزام بكل الوصايا الطبية والاحتياط من الخطر"، مؤكدا "ان شعبنا لن يتخلى عن الإمام الحسين(ع) وسيحيي الشعائر الحسينية".

كما ادان العدوان التركي على العراق مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ موقفا قويا تجاه هذا العدوان.

انتهى ع ص