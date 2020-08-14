قائد القوة الجوية: هدف مركز التدريب على الانقاذ هو تقوية البنية الدفاعية والقدرة القتالية

وقال العميد طيار نصير زادة خلال زيارته التفقدية الجمعة لمركز التدريب على الانقاذ التابع للقوة الجوية في منطقة "بيشة كلا" بمحافظة مازندران شمال ايران، ان هدف هذا المركز هو تقوية البنية الدفاعية والقدرة القتالية في الظروف الخاصة واغاثة المواطنين في ظروف الازمة.

واضاف، ان مطار "بيشة كلا" مسجل في المصادر الداخلية والدولية (نشرة الملاحة الجوية AIP) كمطار عملاني في العالم.

واشار الى منح ميزانية لزيادة طول المدرج لهذا المطار واضاف، ان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو امكانية المزيد من الاستفادة من الطاقات المتاحة بهدف تقوية البنية الدفاعية والارتقاء بالقدرة القتالية في الظروف الخاصة واغاثة المواطنين في المنطقة في ظروف الازمة وكذلك تدريب الشباب على الملاحة الجوية والطيران.

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