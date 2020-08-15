١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83907371
٠ Persons

تخت روانجي: فشل مشروع القرار الاميركي في مجلس الامن مؤشر لعزلة واشنطن

تخت روانجي: فشل مشروع القرار الاميركي في مجلس الامن مؤشر لعزلة واشنطن

نيويورك / 15 اب /اغسطس /ارنا- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، فشل مشروع القرار الاميركي في مجلس الامن الدولي لتمديد الحظر التسليحي على ايران، مؤشرا لعزلة واشنطن في الساحة الدولية.

يتبع

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =